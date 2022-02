FOCUS Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Une nouvelle aventure artistique à travers 3 pays et 4 créations mondiales réunit les ensembles Proxima Centauri, E-Mex (Cologne) et ENSEMS, festival de création musicale historique en Espagne. De l’Allemagne à l’Espagne en passant par la France, Focus trace un itinéraire de la création musicale européenne. ### Œuvres de Martin Matalon – Didier Rotella – Voro Garcia – Mio Chareteau Artistes ### Proxima Centauri Marie-Bernadette Charrier, saxophone Sylvain Millepied, flûte Benoit Poly, percussion Didier Rotella, piano Christophe Havel, électronique ### E-mex Evelin Degen, flûte Joachim Striepens, clarinette Michael Pattmann, percussion Martin von der Heydt, piano

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€ / Tarif carte Jeune Bordeaux Métropole : 5€ – 1 place achetée = 1 place offerte / Pass Culture accepté

Un projet européen unique autour de la création et de la diffusion des musiques d’aujourd’hui. Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon Gironde

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T22:00:00

