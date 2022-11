Focus Québec Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

. gratuit Certains événements sont sur réservation uniquement Le nouveau festival international de l’Université Sorbonne Nouvelle – pour la première édition, direction le Québec ! Le festival Focus Québec du 16 au 19 novembre est un festival culturel complètement gratuit pour découvrir le Québec : son art, sa littérature, son cinéma, son théâtre, sa recherche et sa cuisine. Ce que vous pourrez voir, écouter, faire et défaire pendant le festival avec nos invité.e.s :

16/11 : Anne Pastor, autrice de la plateforme documentaire La voix des Femmes Autochtones, animera un atelier autour des nouvelles écritures radiophoniques

Sylvain Garel, spécialiste du cinéma québécois, présentera le film C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée avec Vues du Québec

17/11 : Wajdi Mouawad et Isabelle Leblanc discuteront autour de leurs spectacles qui se jouent actuellement au Théâtre de la Colline

Lucile de Pesloüan vous accompagnera pour créer des fanzines 19/11 : Elise Vigier, artiste associée à la Sorbonne Nouvelle, proposera une lecture théâtrale d’Oiseau de Marie-Christine Lê-Huu

Les PARLEUSES, avec Mélikah Abdelmoumen, animeront des ateliers d’écriture et de lecture par arpentage autour de l’œuvre de Nelly Arcan. Par la suite, un enregistrement public aura lieu dans le rez-de-jardin du Campus. Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr

