Roubaix Le Gymnase , CDC Nord, Roubaix Focus Quartiers… Moulin et Anseele Motte-Bossut Le Gymnase | CDC Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Focus Quartiers… Moulin et Anseele Motte-Bossut Le Gymnase | CDC, 5 décembre 2021, Roubaix. Focus Quartiers… Moulin et Anseele Motte-Bossut

du dimanche 5 décembre au samedi 11 décembre à Le Gymnase | CDC

Cette année, Roubaix fête les 20 ans de son Label Ville d’Art et d’Histoire ! Pour célébrer ce bel anniversaire, des visites guidées sont proposées sur le principe 1 mois, 1 quartier. Au départ du Gymnase, salle de sports du XIXe siècle devenue salle de spectacle, suivez le guide en quête des exemples les plus parlants des habitats ouvriers et bourgeois de l’époque industrielle. Au détour d’une cheminée d’usine, entrez au cœur d’une courée et admirez les façades prestigieuses des hôtels particuliers.

Gratuit

Visite Ville d’Art et d’Histoire Le Gymnase | CDC 5 rue du Général Chanzy Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T15:30:00 2021-12-05T17:00:00;2021-12-11T15:30:00 2021-12-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Gymnase , CDC Adresse 5 rue du Général Chanzy Ville Roubaix lieuville Le Gymnase , CDC Roubaix