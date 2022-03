Focus Quartier Moulin Potennerie – Visite guidée Eglise Saint Jean Baptiste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Focus Quartier Moulin Potennerie – Visite guidée Eglise Saint Jean Baptiste, 15 mai 2022, Roubaix. Focus Quartier Moulin Potennerie – Visite guidée

du dimanche 15 mai au dimanche 22 mai à Eglise Saint Jean Baptiste

Ancienne zone rurale et agraire, le quartier de la Potennerie connaît une urbanisation croissante à partir de la fin du 19ème siècle. C’est à cette période que s’installent les établissements Cavrois-Mahieu qui accueillent successivement une filature, un tissage mécanique et une teinturerie de laine peignée. Découvrez des éléments constitutifs de ce quartier, d’hier à aujourd’hui. La chapelle de la Potennerie rappelant celle du château de l’ancienne seigneurie vicomtière, la rue de Denain qui a vu naître Jean-Baptiste Lebas ou la piscine Lesaffre présentant une architecture contemporaine n’en sont que quelques exemples.

Gratuit – Sur réservation

Dans le cadre des 20 ans de Ville d’Art et d’Histoire ! Eglise Saint Jean Baptiste parvis saint jean baptiste Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T12:00:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Eglise Saint Jean Baptiste Adresse parvis saint jean baptiste Ville Roubaix lieuville Eglise Saint Jean Baptiste Roubaix Departement Nord

Eglise Saint Jean Baptiste Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Focus Quartier Moulin Potennerie – Visite guidée Eglise Saint Jean Baptiste 2022-05-15 was last modified: by Focus Quartier Moulin Potennerie – Visite guidée Eglise Saint Jean Baptiste Eglise Saint Jean Baptiste 15 mai 2022 Eglise Saint Jean Baptiste Roubaix roubaix

Roubaix Nord