**Durée 1h30** Découvrez l’histoire du quartier du Pile et de son aménagement, ancien fief puis important hameau de Roubaix. Au départ du square Pierre Destombes, différents arrêts vous seront proposés. Parmi eux, le boulevard de Mulhouse qui concentre divers témoins et visages de la ville, notamment industriel. La place Carnot, lieu de fête et ancien marché, fera également partie de votre visite.

2022-07-09T15:00:00 2022-07-09T16:30:00;2022-07-23T15:00:00 2022-07-23T16:30:00

