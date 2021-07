Roubaix La Manufacture Nord, Roubaix Focus Quartier La Fratérnité – Visite guidée La Manufacture Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Focus Quartier La Fratérnité – Visite guidée La Manufacture, 24 octobre 2021, Roubaix. Focus Quartier La Fratérnité – Visite guidée

du dimanche 24 octobre au samedi 30 octobre à La Manufacture

Lors de cette balade au départ de La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile, laissez-vous conter l’histoire du quartier de la Fraternité, ancienne zone rurale. Vous pourrez admirer la variété des habitats et de leurs époques, qui se lisent encore dans l’architecture et les rues. Durée : 1h30

Gratuit sur inscription

Balade dans le quartier de la Fraternité La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T15:30:00 2021-10-24T17:00:00;2021-10-30T15:30:00 2021-10-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Manufacture Adresse 29 avenue Julien Lagache Ville Roubaix lieuville La Manufacture Roubaix