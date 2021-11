Roubaix La Piscine Musée d'Art et d'Industrie Nord, Roubaix Focus Quartier…Fraternité et Nations Unies La Piscine Musée d’Art et d’Industrie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Piscine Musée d’Art et d’Industrie, le samedi 27 novembre à 15:30

20 ans ou Label histoire : cette année, Roubaix fête les 20 ans de son Label Ville d’Art et d’Histoire ! Au programme d’octobre à juillet, 1 mois/1 quartier avec à chaque fois 3 formats de visite proposées. Une visite Label VAH La Piscine Musée d’Art et d’Industrie 23 rue de l’Espérance Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T15:30:00 2021-11-27T16:30:00

