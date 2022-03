Focus quartier Alma-Gare – Visite guidée 53 rue de l’Alma Roubaix Catégories d’évènement: Nord

53 rue de l’Alma, le dimanche 24 avril à 10:00

Des habitats ouvriers de l’ancien hameau du Fontenoy à l’opération du Campus Gare en passant par le canal et le siège de la première entreprise française de vente par correspondance, jalonnez le quartier de l’Alma-Gare qui tire son nom de sa grande rue principale. Dimanche 24 avril de 10h à 12h. **Rendez-vous devant l’entrée de l’IUT C de Roubaix, 53 rue de l’Alma, Roubaix**

Gratuit – Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme de Roubaix

