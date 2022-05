Focus Philo Maison Folie Hospice d’Havré, 1 juin 2022, Tourcoing.

Focus Philo

du mercredi 1 juin au dimanche 23 octobre à Maison Folie Hospice d’Havré

… : « Moi, les autres et nous », « Les humains et la nature ? » et « Est-ce qu’on voit tous la même chose ? ». Le focus philo-art s’adresse aux petits comme aux grands. C’est un moment durant lequel nous vous proposons de redécouvrir le plaisir de réfléchir ensemble, d’argumenter et d’élargir nos horizons grâce au dialogue avec l’autre. Ces ateliers philo s’achèvent par un temps de pratique et de jeu. ### « Moi, les autres et nous » : Programmation Journée Nationale des parents Mercredi 1er juin à 16h A partir de 6 ans Durée 1h30 1 temps de discussion autour de la parentalité 1 temps convivial Durant cet atelier philo parent-enfant, venez discuter de l’individu et de la société, ainsi que de la façon dont chacun participe à faire le groupe. Cet atelier se déroule lors de la journée nationale des parents, où la notion de parentalité est à l’honneur. ### « Les humains et la nature ? » Dimanche 31 juillet à 14h Mercredi 21 septembre à 14h A partir de 6 ans Durée 1h30 Venez discuter et partager sur les notions de la nature et de la culture, sur la frontière mouvante et le dialogue permanent entre elles. ### « Est-ce qu’on voit tous la même chose? » Mercredi 8 juin à 14h Dimanche 12 juin à 14h Dimanche 23 octobre à 14h A partir de 6 ans Durée 1h30

Gratuit sur réservation

Après une balade dans l’exposition, prenons le temps de s’arrêter sur une œuvre et de la rencontrer autrement, autour de l’une des trois problématiques qu’elles nous inspirent…

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

