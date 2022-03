FOCUS [PAS SI] TRAD | Musique Fouesnant, 9 avril 2022, Fouesnant.

FOCUS [PAS SI] TRAD | Musique l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-04-09 – 2022-04-09 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère

Neear Nesañ + Arn’

le Focus [pas si] trad – met en lumière deux groupes de la scène musicale bretonne. Neear Nesañ et Arn’ témoignent du dynamisme des musiques traditionnelles qui n’ont jamais été aussi vivantes !

Neear Nesañ

Riche de l’expérience de centaines de soirées festives, le duo Lors Landat et Thomas Moisson se projette à présent dans une démarche plus intimiste.

Au sein du groupe Neear Nesañ, les deux instrumentistes et chanteurs bretons s’associent à des confrères de l’Île de Man : la harpiste Mera Royle et David Kilgallon au clavier, violon et chant.

Alliant tradition orale et improvisation modale, ils mettent en commun leur générosité et enthousiasme, mais aussi l’héritage musical de leurs cultures respectives.

Du solo à la réponse orchestrée, de la gwerz bretonne au reel manxois, textes et thèmes musicaux naissent de cet échange permanent.

Arn’

Nouveau venu dans la galaxie des groupes bretons défricheurs, Arn’ est composé de jeunes instrumentistes baignés dans les musiques traditionnelles bretonnes et curieux des musiques actuelles.

Arn’ signifie orage en breton.

Ce nom est une évidence lorsqu’on découvre l’univers musical du quartet. Lors de leurs festoù-noz électriques, des traitements sonores sont apposés en direct sur des airs traditionnels à danser. En une fraction de seconde, le typique couple binioù-bombarde devient atypique, comme électrocuté par un bel orage, tandis que les danses du terroir sont traversées de décharges électriques et autres coups de tonnerre.

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

