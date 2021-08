Chalon-sur-Saône Musée Denon Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Focus métier – l’archéo-anthropologie Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Denon

Lionel Bourgeois présentera ses recherches en archéo-anthropologie (étude des contextes funéraires) et en paléopathologie (étude des maladies sur des squelettes) à partir de vestiges trouvés lors de fouilles à Châtenoy-le-Royal. Le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l’inscription.

Gratuit |10 places | réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

