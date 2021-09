Bordeaux Entrepôt Lainé - CAPC,musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde Focus matrimoine, Le Capc d’Andrée Putman Entrepôt Lainé – CAPC,musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

De 1983 à 1990, Andrée Putman à travaillé à l’aménagement intérieur des espaces du Capc et a conçu un ensemble de mobilier (bureaux, consoles, bancs, bibliothèque…) qui donne à ce musée son identité si singulière et dont l’usage quotidien en fait une exposition permanente. Cette visite, conduite par un médiateur du musée, vous ouvre exceptionnellement les portes d’espaces habituellement fermés au public. Rendez-vous à l’accueil du musée, 5 minutes avant le début de la visite. Découvrez toute la programmation du Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux pour ces Journées européennes du patrimoine, [cliquez ici](http://www.capc-bordeaux.fr/programme/journees-europeennes-du-patrimoine-2021)

Dans le cadre d’un focus sur le matrimoine, le Capc souhaite mettre à l’honneur la célèbre architecte d’intérieur et designer Andrée Putman qui a travaillé à l’aménagement intérieur du musée. Entrepôt Lainé – CAPC,musée d’art contemporain de Bordeaux 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

