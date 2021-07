Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Focus L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Focus L’Azimut – Théâtre La Piscine, 8 mars 2022-8 mars 2022, Châtenay-Malabry. Focus

L’Azimut – Théâtre La Piscine, le mardi 8 mars 2022 à 20:30

À 38 ans, Vérino a coché toutes les cases des humoristes de sa génération : parrainé par Laurent Ruquier à ses débuts, il maîtrise les réseaux sociaux à la perfection et a organisé pendant plusieurs années l’« Inglorious Comedy Club », un plateau de stand-uppers que tout Paris s’est arraché.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Vérino L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T21:40:00

