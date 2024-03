Focus Jeux vidéo saison 2, épisode 5 – Diversité : la couleur en jeu (vidéo) Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 30 mars 2024.

Focus Jeux vidéo saison 2, épisode 5 – Diversité : la couleur en jeu (vidéo) Chaque mois, des spécialistes sont invités à l'e-LAB pour explorer un thème spécifique lié au jeu vidéo Samedi 30 mars, 14h30 Cité des sciences et de l'Industrie

Si le jeu vidéo est pratiqué par des millions de joueurs de par le monde, il peine encore à offrir une diversité de personnages qui serait aussi plurielle que son audience. Car malgré les efforts indéniables de l’industrie, les jeux ont encore du mal à proposer d’incarner autre chose qu’un héros masculin blanc. D’où vient ce manque de diversité dans les jeux vidéo ? Comment amener plus de représentation dans le médium ? Avec nos invité·e·s, décortiquons ensemble l’important sujet de la diversité vidéoludique.

• Mehdi Derfoufi, Maître de conférences à l’université Paris VIII

