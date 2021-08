Marseille Baby Club Bouches-du-Rhône, Marseille Focus – External circuit & Pls Boys (Caisson Gauche) Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Focus – External circuit & Pls Boys (Caisson Gauche) Baby Club, 12 août 2021, Marseille. Focus – External circuit & Pls Boys (Caisson Gauche)

Baby Club, le jeudi 12 août à 23:55

Une vague de Techno s’abat sur le Baby ce jeudi, et ça va taper fort External Circuit & Pls Boys from Caisson Gauche vont vous faire transpirer, frétiller et danser, toute la nuit !! Au programme du bon son, des cocktails et de la techno bien sûr Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 0676674491 – LINE UP – External Circuit → [https://soundcloud.com/external-circuit](https://soundcloud.com/external-circuit) Pls Boys → – INFORMATIONS – Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. – BILLETTERIE – Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . ♫ELECTRO♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T23:55:00 2021-08-12T06:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Baby Club Adresse 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Baby Club Marseille