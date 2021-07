FOCUS CREATEUR : NATHALIE BERTAUD Pézenas, 1 août 2021-1 août 2021, Pézenas.

FOCUS CREATEUR : NATHALIE BERTAUD 2021-08-01 10:00:00 – 2021-08-29 20:00:00

Pézenas Hérault

NATHALIE BERTAUD, « Taupinette et Cie », fabrique des pièces utilitaires ou décoratives en grès et porcelaine souvent tournées et décorées comme des illustrations.

Dans son atelier familial à quatre mains, animaux, coquelicots et fleurs champêtres, entre autres, apportent du rêve et de la poésie à sa céramique.

Chaque mois, un créateur local est mis à l’honneur au sein des collections de la Maison des Métiers d’Art de Pézenas : En août, focus sur le travail de Nathalie Bertaud, céramiste à Pézenas.

mireille.pinchard@ateliersdart.com +33 4 67 98 16 12

