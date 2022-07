FOCUS CELLULOSE PARTIE 2 : LE BOIS, 1 août 2022, .

FOCUS CELLULOSE PARTIE 2 : LE BOIS



2022-08-01 – 2022-10-15

La cellulose est la molécule organique la plus abondante sur Terre. C’est le constituant majoritaire de la paroi cellulaire de nombreux végétaux. Et par conséquent, la matière principale du bois et du papier.

La Maison des Métiers d’Art de Pézenas propose d’explorer à l’occasion de deux temps forts toutes les particularités de ces deux matériaux aux multiples facettes.

À l’occasion du focus «Cellulose Partie 2 : Le Bois», qui s’installe du 01 août au 15 octobre 2022 parmi la sélection de pièces authentiques à découvrir au sein de la boutique piscénoise, découvrez les œuvres de Natacha HEITZ, Vivien GRNADOUILLER, Julien LACHAUD et Charcoal Eskimeït. Quatre créateurs, quatre univers et savoir-faire qui subliment le Bois. Sculpté, brulé, accompagné de feuille d’or, transformé en charbon… Les métamorphoses du bois prennent forme au travers de pièces uniques parfois pleines de force ou de douceur et toujours de créativité. »

La Maison des Métiers d’Art de Pézenas a le plaisir de convier ses visiteurs à découvrir le travail exceptionnel de trois créateurs spécialistes du papier.

