Situé au coeur du quartier du Cour julien, le Baby, club underground emblématique de la ville de Marseille, réouvre enfin ses portes. Le Baby club vous propose les soirées “Focus”, le rendez-vous hebdomadaire des amateurs/trices de Techno. Dans une atmosphère intimiste qui ne dépasse pas les 300 personnes, découvrez avec nous l’univers électronique des grands noms de la scène Techno comme des petits. ■ Réservations de table ■ Réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ■ Line-Up ■ AYO’B [https://soundcloud.com/ayo-oo](https://soundcloud.com/ayo-oo) SACHA ■ Horaires ■ Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00 ■ Pass Sanitaire ■ L’accès au Baby Club se fait uniquement sur présentation du Pass sanitaire : – d’un schéma vaccinal complet. – ou d’un résultat d’un test RT-PCR ou anti-génique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. – Les auto-tests ne sont pas considérés comme une preuve permettant de valider le pass sanitaire. Une pièce d’identité vous sera demandé pour accéder au club. ■ Billetterie ■ Pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille

