Yonne Dialogue entre deux artistes permanentes de la galerie et fidèles à leur ligne artistique : l’univers des constellations sur les terres enfumées de Nadia Pasquer, et les signes tracés de motifs abstraits sur les grès de Nathalie Pierlot.Rencontre avec les artistes le samedi 11 mars à 17 h. contact@galerie-ancienne-poste.com +33 3 86 74 33 00 https://galerie-ancienne-poste.com/expositions/actuellement-a-la-galerie/ Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy

