du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Amphithéâtre gallo-romain Gratuit. Selon protocole sanitaire en vigueur.

Des premières fouilles au futur chantier de restauration, des fêtes antiques aux festivités d’aujourd’hui, venez découvrir les 2000 ans d’histoire de l’amphithéâtre de Saintes. Amphithéâtre gallo-romain 20, rue Lacurie 17100 Saintes Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

