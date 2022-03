FOCUS #3 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FOCUS #3 Le CENTQUATRE-PARIS (104), 7 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 08 mai 2022

de 16h30 à 19h00

Le samedi 07 mai 2022

de 20h00 à 22h30

payant

Ce weekend, dédié à l’écoute attentive et au déploiement des musiques dans l’espace, vous emmène à la découverte de nouvelles façons de faire et de vivre la musique. L’INA grm revient pour une troisième édition de Focus ! Avec l’Acousmonium, un dispositif spécialement conçu pour plonger le spectateur au cœur de la matière sonore, le Groupe de Recherches Musicales de l’INA propose deux concerts ouvrant sur des univers singuliers à travers une sélection audacieuse d’œuvres et d’artistes venant d’horizons multiples, mais explorant, chacun à leur manière, les qualités du son et les émotions qu’elles produisent. Au programme : SAMEDI 7 MAI À 20h00 Jonas GRUSKA Žaburina Jessica EKOMANE Sonja TOFIK Leila BORDREUIL DIMANCHE 8 MAI À 16h30 Iannis XENAKIS La Légende d’Eer David TUDOR Pulsers, interprété par Phil Edelstein et Michael Johnsen Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (257m) 45 : Curial – Archereau (Paris) (46m)

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/focus-2021.html Concert;Musique

Didier Allard © INA

