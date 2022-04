Foco alAire – LOStheULTRAMAR 47 rue de la Roquette Paris Catégories d’évènement: île de France

Foco alAire – LOStheULTRAMAR 47 rue de la Roquette, 28 mai 2022, Paris. Le dimanche 29 mai 2022

de 15h30 à 16h30

Le samedi 28 mai 2022

de 21h00 à 22h00

. gratuit

LOStheULTRAMAR provoque avant tout la surprise. Une procession prend corps, investit les rues et invite à se mouvoir, à partager un rythme, chacun à sa manière. Déambulation envoûtante

LOStheULTRAMAR est une œuvre qui utilise un minimum de mouvements et d’actions corporelles. Le confinement est l’élément chorégraphique qui donne à l’œuvre sa force tandis que les émotions sont condensées en une multitude d’expressions faciales imperceptibles et minimalistes…

Partager, confronter et établir un dialogue entre tout un chacun, avec respect de l’Autre, ce compagnon, ce groupe, cet espace, la forêt, la rue, les immeubles, la ville.

LOStheULTRAMAR, c’est un voyage à travers le monde, la géographie et l’histoire, pour célébrer la vie malgré les maux du monde. Direction artistique Marcela Sánchez Mota & Octavio Zeivy

Création et interprétation Marsel Toledo, Verónica Wong, Elena Hernández, César René Pérez, Luis A. Villegas, D ́Enirio Pérez, Inés Herrera, Lucio Sosa

Direction artistique Marcela Sánchez Mota & Octavio Zeivy

Création et interprétation Marsel Toledo, Verónica Wong, Elena Hernández, César René Pérez, Luis A. Villegas, D ́Enirio Pérez, Inés Herrera, Lucio Sosa

Production Foco alAire producciones et Espacio cultural de menos a mas / Secretaria di Cultura

