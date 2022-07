FOCEEN Forum Centrale Marseille

le plus grand forum de recrutement de la région Sud à destination des étudiants de l’enseignement supérieur. https://foceen-centrale-marseille.fr/ Chaque année, le souhait du Forum Centrale Marseille Entreprises est de proposer des profils variés aux recruteurs présents au Palais des Congrès de Marseille. Pour cela, nous avons développé des partenariats avec de multiples écoles dans toute la France. dernière mise à jour : 2022-07-26 par

