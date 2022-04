Foar ar Beo – Faites du vivant Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau Finistère Le Skoazell Diwan Plougerne organise sa 4e Foar ar Beo – Faites du vivant autour de l’écologie, du développement durable et du bien-être. Venez trouver de quoi nourrir et faire fleurir vos jardins avec des plants de légumes, fruitiers, ornementales ou aromatiques de nos pépiniéristes locaux. Vous trouverez également des produits alimentaires locaux, artisanaux et faits avec amour, ainsi que des artisans ou membres d’associations soucieux de l’écologie : habitat, énergie, cosmétiques…. Des animations auront lieu toute la journée pour petits et grands. Restauration sur place / entrée prix libre pour les adultes. skoazell.plougerne@diwan.bzh +33 7 82 52 77 69 Le Skoazell Diwan Plougerne organise sa 4e Foar ar Beo – Faites du vivant autour de l’écologie, du développement durable et du bien-être. Venez trouver de quoi nourrir et faire fleurir vos jardins avec des plants de légumes, fruitiers, ornementales ou aromatiques de nos pépiniéristes locaux. Vous trouverez également des produits alimentaires locaux, artisanaux et faits avec amour, ainsi que des artisans ou membres d’associations soucieux de l’écologie : habitat, énergie, cosmétiques…. Des animations auront lieu toute la journée pour petits et grands. Restauration sur place / entrée prix libre pour les adultes. Espace Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau

