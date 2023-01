Fo-li Brest Brest OT BREST METROPOLE Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Fo-li Brest, 18 mars 2023, Brest OT BREST METROPOLE Brest. Fo-li 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

2023-03-18 00:00:00 – 2023-03-18 Brest

Finistère Brest fo-li, c’est l’union des collectifs brestois Go Deep et Radio Lune sous une bannière commune: la House Music.

C’est pour cette soirée que Brest avait reçu la légende Dimitri from Paris! Pour cette édition, les DJs des 2 crews se partageront les platines pour vous livrer la House sous toutes ses formes: Disco, Soulful, Deep… La boule à facettes du Vauban tournera aux rythmes des classiques de Chicago et des derniers disques dénichés par les DJ’s du soir! https://fr-fr.facebook.com/radiolune1/ Brest

dernière mise à jour : 2023-01-17 par OT BREST METROPOLE

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère OT BREST METROPOLE Ville Brest OT BREST METROPOLE Brest lieuville Brest Departement Finistère

Brest Brest OT BREST METROPOLE Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest-ot-brest-metropole-brest/

Fo-li Brest 2023-03-18 was last modified: by Fo-li Brest Brest 18 mars 2023 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère Brest Brest, Finistère finistère OT BREST METROPOLE

Brest OT BREST METROPOLE Brest Finistère