Représentation – Répétition générale spectacle historique

7 et 19 juillet

Sortie culturelle de Gens du voyage pour assister à la répétition Générale de La Bataille de castillon.

Fnasat et Médiathèque Matéo Maximoff
59 rue de l'ourcq
Paris 75019
Quartier de la Villette
Île-de-France

2023-07-07T08:00:00+02:00 – 2023-07-07T08:30:00+02:00

2023-07-19T22:00:00+02:00 – 2023-07-19T23:59:00+02:00

