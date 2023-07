Cet évènement est passé Atelier écriture et arts plastiques Fnasat et Médiathèque Matéo Maximoff Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier écriture et arts plastiques Fnasat et Médiathèque Matéo Maximoff Paris, 3 juillet 2023, Paris. Atelier écriture et arts plastiques 3 et 10 juillet Fnasat et Médiathèque Matéo Maximoff Cet été sur des aires du Nord, Bertrand Foly, auteur, et Marina Rosselle, artiste plasticienne, proposeront des ateliers autour de la BD. Trois terrains, 3 histoires à inventer. Des rencontres/discussions, des idées, des photos et des dessins autant de bagages pour voyager en BD cet été. Un atelier polymorphe pour aussi se mettre en scène et raconter des histoires qui se dévoileront au travers de l’écriture d’un petit scénario, puis de sa mise en image.

Des histoires à rire, peut-être à pleurer, cet été c'est tasses de café et BD.

Fnasat et Médiathèque Matéo Maximoff
59 rue de l'ourcq
Paris 75019

2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T18:00:00+02:00

2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T18:00:00+02:00

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T18:00:00+02:00

