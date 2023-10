Rencontre avec Faf Larage fnac Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

Rencontre avec Faf Larage Samedi 21 octobre, 17h00 fnac Entrée libre

Animée par Olivier Cachin, spécialisé dans la musique afro-américaine et le hip-hop, cette rencontre en compagnie du rappeur marseillais Faf Larage sera l’occasion de revenir sur l’histoire de ce mouvement !

Né en 1973 à New-York, le hip-hop est un groupe d’arts urbains dont le mode d’expression diffère. En 2023, nous fêtons les 50 ans de ce mouvement, tantôt décrié, tantôt fantasmé. Aujourd’hui, le rap, sous-genre au sein du hip-hop, est la musique la plus écoutée dans notre pays.

Le hip-hop : cinquante ans d’histoire

Cinquante ans. Un demi-siècle. Il en faut du coffre et de la personnalité pour traverser les décennies, les évolutions technologiques, culturelles. Le hip-hop, notamment à travers le rap, s’est imposé comme le mouvement artistique majeur ces dernières années. Dans notre pays, le rap a étoffé son bagage et ainsi touché toutes les populations. Paris et sa banlieue, Marseille ou encore Roubaix, tous ces lieux ont été portés en étendard par des rappeurs et rappeuses, qui, à force de persévérance, ont brisé des barrières pour hisser le hip-hop au sommet.

Faf Larage

Faf Larage, né le 30 novembre 1971 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, est un rappeur français. Faf Larage est le frère du rappeur français Shurik’n. Il fait ses débuts en tant que rappeur et beatmaker dans le groupe Soul Swing en 1987. En 1997, il signe au label d’Imhotep, Kif-Kif Records. En 2003, en compagnie d’Eben (2Neg) et sous le nom de Gomez et Dubois, il publie l’album Flic$ & Hor$ La Loi parodiant l’univers policier.

En 2000, il publie, avec Shurik’n, un album intitulé La Garde. En 2006, il a également chanté le générique de la série Prison Break avec la chanson Pas le temps, et la chanson C’est pas ma faute pour le générique de fin1. En 2010, il compose pour la publicité et Internet. En 2011, il enregistre un album en duo avec Akhenaton, intitulé We Luv New York, qui retrace la passion des deux hommes pour la ville « berceau du hip-hop ».

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

fnac 17 Cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T17:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-21T17:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00