Le Festival Fnac Live Paris revient à l’Hôtel de Ville en 2O22 ! Trois journées de concerts gratuits avec près de 30 groupes répartis sur deux scènes : la grande scène extérieure sur le parvis de l’Hôtel de Ville, la scène intérieure dans les salons de l’Hôtel de Ville. En l’espace de 10 ans, Fnac Live Paris s’est imposé comme un rendez-vous important de l’été des festivals, fédérant chaque année plus de 100 000 spectateurs, un public toujours plus fidèle et ravi de profiter gratuitement d’une programmation à la fois riche et éclectique. Cette année, le Festival Fnac Live Paris mettra particulièrement à l’honneur la scène francophone à travers une sélection de nouveaux talents, d’artistes confirmés et de coups de cœur affirmés. Les premiers noms à l’affiche du festival : Jane Birkin, Jacques, Ionny, Thylacine, Pierre de Maere, Jazzy Bazz, Bob Sinclar & Pedro Winter… Rendez-vous le 31 mai pour la suite de la programmation ! Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://leclaireur.fnac.com/festival/fnac-live-paris/

