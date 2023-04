Fnac Live Paris bientôt de retour sur le parvis de l’Hôtel de Ville ! Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rendez-vous du 28 au 30 juin pour la 12e édition du festival, qui proposera des concerts gratuits sur le parvis de l’Hôtel de Ville, ainsi que dans ses salons. Le festival met particulièrement à l’honneur la scène francophone et sa diversité foisonnante à travers une sélection où grands noms, talents émergents et coups de cœur assumés se côtoient. Franz Ferdinand, Benjamin Biolay, Boombass, Etienne de Crécy, DJ Falcon, Polo & Pan, Jason Glasser, Gabi Hartmann… Rendez-vous le 6 juin pour découvrir la programmation complète ! Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris Contact : https://leclaireur.fnac.com/festival/fnac-live-paris/

