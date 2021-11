Fnac Live Paris 2021 Théâtre du Châtelet, 6 décembre 2021, Paris.

Retrouvez la nouvelle édition du Fnac Live Paris dans un format inédit ! Les Concerts Fnac Live Paris se tiendront les 6 et 7 décembre dans une version hybride, entre événements physiques et concerts digitaux.

Depuis 2010, le Festival Fnac Live Paris accueillait dans l’écrin urbain prestigieux de l’Hôtel de Ville de Paris, en plein cœur de la capitale, jeunes pousses en pleine ascension, artistes indé ou installés. Après une pause contrainte l’année dernière, cette dixième édition donnera naissance à une formule inédite, avec une nouvelle temporalité et des dispositifs innovants.

Place donc à cette version hybride qui se déroulera les 6 et 7 décembre prochains au Théâtre du Châtelet et en ligne sur le site L’Éclaireur Fnac :

Le 6 décembre, trois concerts en livestream et trois concerts exceptionnels dans le majestueux Théâtre du Châtelet inaugureront ce grand rendez-vous ! Ce 6 décembre, dès 19 heures, c’est Ed Sheeran qui ouvrira cette nouvelle édition avec un concert en ligne, exclusivement capté pour cet événement ! L’artiste, qui publie cet automne son nouvel album se produira en solo dans une configuration intimiste dans laquelle il joue de tous les instruments, et crée ainsi des versions inattendues de ses plus grands hits. Cette performance artistique ainsi que les deux autres concerts qui suivront dans la soirée, seront retransmis sur le site L’Éclaireur Fnac.

Dès 20h, le public, qui aura récupéré au préalable ses invitations gratuites au sein des billetteries Fnac, pourra profiter d’une soirée exceptionnelle au Théâtre du Châtelet, composée de trois concerts successifs.

À partir du 6 décembre et le 7 décembre sur le site L’Éclaireur Fnac, d’autres concerts seront également mis en ligne ! Avec cette nouvelle dimension numérique, l’occasion est donc donnée à un très large public de découvrir, où qu’il se trouve, les choix musicaux variés et novateurs des programmateurs de la Fnac. La dizaine de capsules live enregistrées a été conçue comme un concert à part. Filmés dans le cadre prestigieux des salons de l’Hôtel de Ville de Paris, ces live sets numériques feront autant la part belle à des artistes connus qu’à de nouvelles voix des musiques actuelles.

Les places pour les concerts du Théâtre du Châtelet seront à retirer gratuitement dans les espaces billetterie des magasins Fnac Paris et Ile-de-France dès le 22 novembre.

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DU FNAC LIVE PARIS SERA DÉVOILÉE LE 22 NOVEMBRE PROCHAIN.

