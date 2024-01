Conférence et dédicace – Robert Boulin, un gaulliste, député de Gironde, Maire de Libourne et ministre Fnac Libourne Libourne, vendredi 12 janvier 2024.

Conférence et dédicace – Robert Boulin, un gaulliste, député de Gironde, Maire de Libourne et ministre Conférence et dédicace – 17h30 – Fnac Libourne Vendredi 12 janvier, 17h30 Fnac Libourne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T17:30:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T17:30:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

Robert Boulin est le 17eme ouvrage de la Collection : FIGURES DE NOUVELLE-AQUITAINE qui veut faire découvrir au plus large public possible les femmes et les hommes qui naquirent ou vécurent dans les limites géographiques de la Nouvelle-Aquitaine et qui marquèrent ou marquent encore, dans quelque domaine que ce soit, l’histoire de celle-ci, de la France voire au-delà.

Conférence et dédicace – 17h30 – Fnac Libourne

Fnac Libourne Rue gambetta – 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine