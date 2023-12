Paul Blanqué en dédicace à la FNAC de Dax FNAC Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes Paul Blanqué en dédicace à la FNAC de Dax FNAC Dax, 8 décembre 2023 09:00, Dax. Paul Blanqué en dédicace à la FNAC de Dax 8 et 9 décembre FNAC Entrée libre Paul Blanqué à la FNAC de Dax Rencontre et dédicaces avec l’auteur de romans de voyages et du terroir. Il vous emmènera dans des contrées lointaines, sur les pistes himalayennes, le long du mythique Yang-Tsé-Kiang, au coeur de l’Himalaya, ou encore dans ce territoir englouti par les eaux du barrage des Trois-Petites-Gorges, en Chine… Il vous présentera : « Sur les piste du petit Tibet »… « Om – au coeur de l’Himalaya »… « La sacrifiée de Yuan Shao »… « L’Oeil de Shiva »… « Les ombres du Triangle d’Or »… Le fantôme d’Elise… Evasion assurée ! FNAC 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@maeleditions.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

