Arles théâtre antique,Arles Arles, Bouches-du-Rhône FMR : performance de clôture théâtre antique,Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

FMR : performance de clôture théâtre antique,Arles, 26 août 2021, Arles. FMR : performance de clôture

théâtre antique, Arles, le jeudi 26 août à 18:30

Du 21 au 26 août prochain, à Arles, pour la 3ème édition d’FMR, un groupe de danseurs professionnels, un groupe de danseurs amateurs avancés/préprofessionnels et un groupe de comédiens vont travailler avec des chorégraphes à des créations originales. Pour la 3ème année consécutive, celles ci seront présentées le 26 août au publilc dans le cadre d’une représentation gratuite. La soirée se déroulera au théâtre antique d’Arles à 18H30 (ouverture des portes à 18h). En seconde partie de cette soirée, les chorégraphes proposeront une pièce de leur propre compagnie: Danae et Dinonysos – FARISA (Grèce) Cia Nadine Gerspacher – A NEW HOME (Allemagne – Espagne) Lali Ayguadé Company – GLZAKI (Espagne) Ces trois pièces sont actuellement en tournée européenne. ATTENTION PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR ACCEDER AU THEÂTRE [[https://www.facebook.com/rencontres.fmr/](https://www.facebook.com/rencontres.fmr/)](https://www.facebook.com/rencontres.fmr/) Réservation [[https://www.weezevent.com/soiree-cloture-fmr?fbclid=IwAR2iTjxOPySqoR5PzUeaTE8euydihTgXnT26dvXqIDk3NsN2T40ylv-nCTw](https://www.weezevent.com/soiree-cloture-fmr?fbclid=IwAR2iTjxOPySqoR5PzUeaTE8euydihTgXnT26dvXqIDk3NsN2T40ylv-nCTw)](https://www.weezevent.com/soiree-cloture-fmr?fbclid=IwAR2iTjxOPySqoR5PzUeaTE8euydihTgXnT26dvXqIDk3NsN2T40ylv-nCTw)

Gratuit sur réservation

Soirée chorégraphique de clôture de la 3ème édition du festival FMR théâtre antique,Arles 8 rue du cloitre, arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T18:30:00 2021-08-26T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu théâtre antique,Arles Adresse 8 rue du cloitre, arles Ville Arles lieuville théâtre antique,Arles Arles