AMR / Sud des Alpes, le samedi 29 janvier à 20:30

**PREMIER SET : « MY DAY »** À la fin du mois d’avril 2021, l’ AMR m’a offert une résidence de quatre jours et m’a demandé de présenter un nouveau projet. J’ai alors élaboré 19 compositions pour quatuor, basées sur les chiffres de ma date de naissance, et j’ai choisi d’appeler ce projet «My Day». **DEUXIÈME SET : « VERDE »** Verde, dans la langue italienne indique la couleur complémentaire «vert» obtenue en mélangeant le jaune avec le bleu, mais c’est aussi le nom de l’un des deux fleuves qui traversent le village où je suis né dans le nord de la Toscane. La rivière Verde est un cours d’eau calme et paisible en été comme en colère et dangereux en hiver. À l’été 2021, j’ai voulu parcourir son cours depuis sa jonction avec le fleuve Magra vers sa source. De mon exploration, accompagné de mon fidèle chien Nina, sont nés ces morceaux qui tiennent en compte le caractère estival de cette rivière et que j’ai le plaisir de vous présenter avec trois musiciens exceptionnels. **Nicola Orioli**, clarinette, saxophone alto **Mael Godinat**, Piano **Sylvain Fournier**, batterie **Pierre-François Massy**, contrebasse

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



