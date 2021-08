Marseille Les 9 Salopards Bouches-du-Rhône, Marseille FMD 99 Prod Expo/DjSet/StreetWear/LivePainting Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les 9 Salopards, le samedi 4 septembre à 19:00

OZAS 99 Prod et l’association Fait Moi Décrouvrir Présentent FMD 99 Prod ! Une soirée spéciale pour vous faire Découvrir, ou apprécier encore, les talents d’Ozas et ses collaborateurs [https://ozas99prod.com/](https://ozas99prod.com/) [https://www.facebook.com/Ozas99prod](https://www.facebook.com/Ozas99prod) [https://www.facebook.com/groups/236668383122558](https://www.facebook.com/groups/236668383122558) Artiste, Grapheur, Designer, Ozas nous livre ses créations en live et en musique, samedi 4 septembre chez les 9 Salopards (2, rue Crudère Marseille). Entrée gratuite dès 19h

Entrée libre

♫♫♫ Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T19:00:00 2021-09-04T02:00:00

