VideoDatabase FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Genève, 1 février 2024 17:00, Genève.

VideoDatabase 1 février – 20 mars 2024 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) CHF 0.-

Le FMAC – Collection d’art contemporain de la Ville de Genève, a développé une plateforme numérique de consultation pour faciliter l’accès aux quelque 1’700 œuvres de sa collection vidéo, qui figure parmi les plus importantes d’Europe.

La VideoDatabase permet de naviguer à travers les époques, les constellations d’artistes et les différents pans de cette collection enrichie chaque année par de nouvelles acquisitions.

Ce nouvel outil sera accessible dès le jeudi 1er février à 18h, uniquement dans les espaces du FMAC, via différents dispositifs: postes de consultation, canapés de la salle de projection «Le Garage» et écran géant du «Grand Espace».

À cette occasion, les Cartes blanches vidéo confiées à des actrices et acteurs des milieux culturels et sociaux de Genève seront également dévoilées et visionnables visibles sous forme de playlists. Celles-ci seront activées au cours d’événements spéciaux proposés par leur concepteurs-trices, répartis sur toute la saison d’hiver jusqu’au 21 mars 2024.

Plus d’informations

Inauguration et fête: jeudi 1er février 2024 dès 18h

Au FMAC: Chemin de 23-Août 5, 1205 Genève

www.fmac-geneve.ch

FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch [{« link »: « http://www.fmac-geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T18:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:00:00+01:00

2024-03-20T12:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Sonia Garcês – office-studio, capture d’écran de « Basic Music » (1974) de Muriel Olesen, Collection FMAC.