VideoDatabase FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Genève, 1 février 2024 17:00, Genève.

VideoDatabase 1 février – 20 mars 2024 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) CHF 0.-

Le FMAC – Collection d’art contemporain de la Ville de Genève, a développé une plateforme numérique de consultation pour faciliter l’accès aux quelque 1’700 œuvres de sa collection vidéo, qui figure parmi les plus importantes d’Europe.

La VideoDatabase permet de naviguer à travers les époques, les constellations d’artistes et les différents pans de cette collection enrichie chaque année par de nouvelles acquisitions.

Ce nouvel outil sera accessible dès le 1er février, uniquement dans les espaces du FMAC, via différents dispositifs: postes de consultation, canapés de la salle de projection «Le Garage» et écran géant du «Grand Espace».

À cette occasion, les Cartes blanches vidéo confiées à des actrices et acteurs des milieux culturels et sociaux de Genève seront également dévoilées et visionnables visibles sous forme de playlists. Celles-ci seront activées au cours d’événements spéciaux proposés par leur concepteurs-trices, répartis sur toute la saison d’hiver jusqu’au 21 mars 2024.

FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T18:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:00:00+01:00

2024-03-20T12:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Sonia Garcès – Office Studio, capture d’écran de « Basic Music » (1974) de Muriel Olesen, Collection FMAC.