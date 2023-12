LaBOLA et Mariachi 17 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Genève, 26 janvier 2024, Genève.

LaBOLA et Mariachi 17 Vendredi 26 janvier 2024, 19h30 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) CHF 0.- sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T19:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:00:00+01:00

Pour marquer l’entrée de l’œuvre vidéo Mariachi 17 (2009) dans la collection du FMAC, La Ribot Ensemble présente LaBOLA, sphère humaine en mouvement qui envahit l’espace d’exposition et emporte sur son passage objets, costumes et public.

Informations pratiques

19h30: Performance LaBOLA (50min) suivit de la projection de l’oeuvre vidéo « Mariachi 17 » (25 min) (2009), de La Ribot, Collection du FMAC

ATTENTION: nombre de place restreinte, uniquement sur réservation à l’adresse suivante: reservation.fmac@ville-ge.ch

Performance: LaBOLA

«Dans un jeu subtil de rencontres improbables et en perpétuel mouvement, 3 danseur-euses, dessinent avec une force éminemment sculpturale le chemin éphémère de LaBOLA. Cherchant à ouvrir l’horizon, à repousser les murs fixes de la scène, à lier poétiquement les corps aux objets et aux espaces, LaBOLA avance partout où le mouvement peut s’immiscer, invitant le public à prendre des points de vue multiples. Charnelle, LaBOLA nous plonge dans une intensité palpable hautement sensorielle. Picturale, LaBOLA se fait tableau vivant par la force des couleurs que revêtent les danseuses et les danseurs en glanant des textiles sur leur chemin, absorbant leur environnement comme une boule de neige grossirait au fur et à mesure de son tracé au sol.» Karine Tissot, historienne de l’art

Durée: 50 min

Distribution

Direction et concept: La Ribot

Chorégraphie et interprétation avec Piera Bellato, Lisa Laurent, Ludovico Paladini

Costumes et accessoires: La Ribot et Marion Schmid

Directrice de production: Aude Martino

Assistante de production et communication: Iris Obadia

Responsable arts visuels: Sandra Recio

Directrice technique et lumière: Marie Prédour

Administrateur: Gonzague Bochud

Production: La Ribot Ensemble

Création le 1er mars 2022 à la Sala Alcala 31, Madrid dans le cadre de l’exposition monographique A escala humana

Projection de l’œuvre vidéo: Mariachi 17, La Ribot, 2009

Heurtant la chorégraphie à la vidéo, l’exubérante et sans complexe vidéo, Mariachi 17 est une œuvre divertissante qui revisite la technique du plan-séquence, caméra au poing, que La Ribot avait employée pour la première fois à l’occasion de Despliegue en 2000. Chorégraphie serrée impliquant trois danseuses et un décor élaboré, Mariachi 17 grouille de références cinématographiques taquines et d’ingénieux effets spatiaux : des vidéos-dans-la-vidéo très animées qui suscitent une ivresse provoquée par le mouvement perpétuel occupant les vingt-cinq minutes que dure la pièce.

Monté dans la Salle Caecilia de La Comédie de Genève, en Suisse, Mariachi 17 avec Daniel Demont comme directeur de la photographie et le montage sonore signé par Clive Jenkins, tous deux collaborateurs de longue date de La Ribot. Sa bande-son très libre est un montage d’après des pièces d’Atom™ et le décor a été construit par La Ribot avec des matériaux trouvés sur le site, auxquels s’ajoutent de grands miroirs et une collection de photographies de Miguel de Guzman montrant divers nouveaux théâtres en construction. La caméra se concentre parfois sur ces théâtres dans le théâtre, mettant en place des perspectives déceptives et entraînant des confusions entre espace réel et espace graphique.

Les films-dans-le-film hyperactifs et paranoïaques de Mariachi 17 proviennent du film The Red Shoes, (1948), réalisé par Powell et Pressburger, le film-catastrophe Earthquake (1974), et la comédie de Sam Raimi, Crimewave de 1985. Les sources d’inspiration proviennent d’expériences classiques du cinéma ayant exploré le montage rapide ou le plan-séquence telles que : L’Arche russe d’Aleksandr Sokurov (q2, 2002), la vidéo de 1987 Steps de Zbigniew Rybczynski, et le fameux mouvement de grue effectué par Mikhail Kalatazov dans I am Cuba, 1968, où la caméra finit par plonger dans la piscine.

Mariachi 17 est dansé et filmé par Marie-Caroline Hominal, Delphine Rosay et La Ribot. Les rôles des danseuses et des camerawomen sont évidemment identiques, et le film achevé apporte d’ingénieuses surprises, comme lorsque la caméra change de mains et que les identités des camerawomen se transforment de manière imprévue. La technique de la caméra au poing sert également des motivations plus profondes pour La Ribot, « humanisant » le dispositif cinématographique et rapprochant le document filmé de l’expérience de la danse live.

Mariachi 17 enchaîne les défis techniques les uns après les autres : les difficultés à synchroniser la chorégraphie au travail de la caméra furent mélangées à de constants changements de netteté, des gros plans alternant avec des plans larges et plus de quatre-vingts changements de lumière. De plus, le temps sur scène était limité. La dernière prise, qui fut la dix-septième fut la bonne, mais ne fut tournée que quelques heures seulement avant que La Ribot et sa compagnie n’aient à vider les lieux du théâtre – ainsi le chiffre « 17 » en est devenu le titre.

Durée: 25 min

Distribution

Écrit et réalisé par La Ribot

Corps-opérateurs Marie-Caroline Hominal, Delphine Rosay, La Ribot

Lumières et chef-opérateur Daniel Demont

Costumes et décors La Ribot

Musique Atom™

Supervision de la musique et mixage son Clive Jenkins

Post-production Massimiliano Simbula, Sylvie Rodriguez

Technicien.ne.s son, vidéo, lumière Stéphanie Rochat, David Scrufari

Construction des décors Victor Roy

Photographies des chantiers en Espagne Miguel de Guzmán

Machinistes Pablo Jobin, Laure Fauser

Fauconnerie Les Aigles du Léman – Jacques-Olivier Travers et Babette.

Filmé dans la salle de répétitions de la Salle Caecilia – La Comédie de Genève – Suisse – juin et juillet 2009.

Production Anouk Fürst, La Ribot – Genève

Coproduction Comédie de Genève – Centre dramatique (Genève), La Bâtie – Festival de Genève (Genève), Festival d’Automne à Paris, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest (Lisbonne), Réseau Open Latitudes (Les Halles de Schaerbeek – Latitudes Contemporaines – Le Manège Maubeuge Mons / La Maison Folie – Body Mind – L’Arsenic).

Avec le soutien de la Ville de Genève, la République et le Canton de Genève, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Pour-cent culturel Migros, la Corodis et la Loterie Romande, la Fondation Leenaards et la Fondation Ernst Göhner.

Avec la collaboration du Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

Remerciements à Luc Peter, Gilles Jobin, Edwin Culp, Mélanie Rouquier, Fafa, Olivier Devin, Florent Leduc, Pascale Pronnier, Anne et Nicola Marangon, Emilie Nana, Claude Bourgeois, Heleen Treichler, Lorena Ribera, Family Déco, Théâtre de Carouge, Oskar Gomez-Mata.

FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch [{« type »: « email », « value »: « reservation.fmac@ville-ge.ch »}] [{« link »: « mailto:reservation.fmac@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

LaBOLA_La Ribot_Bozar Bruxelles 2023_Photo Marin Driguez9