Ateliers d’écriture avec « Mondes Imaginaires » 23 novembre et 5 décembre FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Entrée libre sur inscription

En marge de TEASER II, qui fait la part belle à la théâtralisation des œuvres, le FMAC invite l’association Mondes Imaginaires à mener un atelier d’écriture. Les participant-e-s découvriront l’exposition avant de libérer leur propre imaginaire et de mettre en scène les œuvres qui les auront marqué-e-s pour qu’elles deviennent les héroïnes de leurs récits.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cycle d’ateliers de ce trimestre consacrés aux « héros et héroïnes » conçus par le trio fondateur de l’association, Anne Skouvaklis, Jessica Descombes et Joana Mailler. Depuis 2019, ces trois lettrées férues de littérature fantastique proposent chaque mois un atelier d’écriture créative sur des thèmes différents.

Le but est avant tout d’oser écrire et d’y prendre plaisir, dans un climat de bienveillance, tout en acquérant de la confiance en soi. Un seul mot d’ordre: imaginer!

Plus d’information

2 dates au choix: jeudi 23 novembre ou mardi 5 décembre, de 18h à 21h

Gratuit, pour adultes, sans aucun prérequis

Sur inscription via: association.mondes.imaginaires@gmail.com

FMAC

Chemin du 23 août 5, 1205 Genève

www.fmac-geneve.ch

Flyer Mondes imaginaires, ateliers d’écriture sept-déc 2023.