Nuit des Bains – TEASER II: Mises en scènes Jeudi 9 novembre, 18h00 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Entrée libre

Imaginée comme un espace performatif à activer, l’exposition se mue ainsi en scène de théâtre, le public se retrouvant au plateau, dans un renversement entre objet regardé et regardant. Une exposition pensée comme un espace-temps dramaturgique fait de rideaux, projecteurs, coulisses et gradins.

La sélection des œuvres qui en découle souligne le caractère ambigu de leur statut: elles deviennent tour à tour accessoires, personnages ou encore décors, spectatrices. Des œuvres choisies pour leur potentiel d’imagination, de fiction et de narration.

L’occasion de découvrir ces œuvres qui chacune avec leur potentiel individuel racontent ensemble une fiction commune propre à penser le présent.

Avec la participation de Florence Jung, Leila Peacock et Natalie Portman.

Avec les œuvres de: Francis Baudevin, Josse Bailly, Daniel Berset, Marc Bauer, Ulla von Brandenburg, Aurélien Gamboni, Eberhard Havekost, Simone Holliger, Elisa Larvego, Eun Yeoung Lee, Beat Lippert, Urs Lüthi, Keiko Machida, Alla Malova, John Miller, Gianni Motti, Amy O’Neil, Jie Qiu, Delphine Reist, Dorian Sari, Denis Savary, Yuki Shiraishi, Ramaya Tegegne, Pierre Vadi, Paul Viaccoz, Anaïs Wenger, Martina-Sofie Wildberger et Robert Wilson.

Informations pratiques

– Exposition ouverte tous les mercredis et dimanches, de 12h à 18h

– Visites guidées tous les mercredis et dimanches à 15h, ainsi que tous les 1ers dimanche du mois par les commissaires d’exposition à 15h (durée: environ 30 min.)

Les rendez-vous:

– Vernissage de l’exposition: jeudi 14 septembre 2023, de 18h à 21h. En présence des commissaires d’exposition

– Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, de 11h à 18h: Ouverture dans le cadre de Geneva art week, en présence d’une médiatrice culturelle toute la journée

– Samedi 14 octobre 2023: Performance du collectif zurichois Nathalie Portman et Giani Motti

– Jeudi 9 novembre 2023: Ouverture pour la Nuit des Bains, de 18h à 21h. En présence d’une médiatrice culturelle.

www.fmac-geneve.ch

FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch [{« link »: « http://www.fmac-geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

