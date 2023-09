FM Services répare ! FM Services Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

Maine-et-Loire FM Services répare ! FM Services Cholet, 20 octobre 2023, Cholet. FM Services répare ! 20 et 21 octobre FM Services Prise en charge de vos réparations simples, démonstration suivant les pannes… FM Services 1 rue Nantaise 49300 Cholet Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu FM Services Adresse 1 rue Nantaise 49300 Cholet Ville Cholet Departement Maine-et-Loire Lieu Ville FM Services Cholet latitude longitude 47.060626;-0.881635

FM Services Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/