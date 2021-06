Flying Piano Ville de, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Les Clayes-sous-Bois.

Flying Piano

Ville de, le jeudi 16 septembre à 19:00

Tout est possible avec le Flying Piano. Il apparait dans une cour d’immeuble ou au milieu d’un parc, offre un moment de musique, puis poursuit sa route. Celle-ci peut varier selon l’humeur du lieu et du moment, fugues de Bach, libre improvisation ou George Brassens revisité. Le pianiste Angelo Stracciatelli a conçu une scène ambulante, poussée à la main, pour proposer des concerts à l’air libre mais aussi faire jouer et chanter les gens. Il apparait avec sa machine et invite au partage autour de son piano. D’un concert au pied des immeubles à la déambulation musicale, puis des temps d’échanges ou d’apprentissage, The Flying Piano est un outil au service de la musique dans un maximum de lieux.

Le Flying Piano deambule dans le quartier et chacun et chacune poura écouter et jouer

Ville de les clayes sous bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T19:00:00 2021-09-16T20:00:00