FLYING ORKESTAR + LA FANFARE COUCHE-TARD

FLYING ORKESTAR + LA FANFARE COUCHE-TARD, 23 juin 2022, . FLYING ORKESTAR + LA FANFARE COUCHE-TARD

2022-06-23 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-23 23:00:00 23:00:00 Lancés l’an dernier en période de déconfinement et de retour progressif aux concerts, les Jeudis du cloître font leur retour cette saison !

On se retrouve tous les jeudis du 2 juin au 7 juillet pour des concerts dans le magnifique cloître des Trinitaires : un plein air éphémère pour laisser arriver l’été à la cool. Fondé pas les joueurs de Balalaika Boukraves Stefan Grappa et Rambo Dienhardt dans les années 30, le Hot Club de Boukravie se veut dès sa création l’ambassadeur de ce qu’on appelait alors la « musique nouvelle ». Pur produit culturel du pays, ce « nouveau son » très souvent « up tempo » puise ses racines dans l’esprit du swing New Orleans et des tarafs Roumains. Fidèle aux codes de l’institution, le quintet est souvent constitué de cinq musiciens : clarinette, accordéon, guitare, contrebasse et percussions (qui deviendront plus tard la batterie). Actuellement entièrement composé de membres du groupe Flying Orkestar, autre institution Boukrave, l’orchestre se produit généralement en acoustique ou légèrement amplifié. Cela n’empêche nullement le public de sauter dans tous les sens au son de traditionnels réarrangés, ou de reprises du Flying Orkestar. +33 3 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr/agenda/jeudis-du-cloitre_flying-orkestar Flying Orkestar dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville