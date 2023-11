Flying Fish x La Java La Java Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Préventes en quantité limitée (150) : 8€

Sur place : 12€

Flying Fish revient pour un nouveau concert le vendredi 8 décembre à la Java !

Les membres de Flying Fish sont ravis de vous annoncer un nouveau concert le vendredi 8 décembre à La Java !Une nouvelle occasion de se retrouver pour une soirée remplie de musique et de bonne humeur !Venir à ce concert c’est passer un moment pour (re)découvrir les meilleurs titres de Flying Fish mais aussi profiter d’une entrée pour danser toute la nuit sur les sons des DJ de Label Affaire !!

Le groupe jouera des morceaux de ses premiers albums, mais aussi des nouveautés de folie rien que pour vous. En gros, de quoi vous faire bouger, chanter, sourire, et même frissonner !Alors, on compte sur vous pour venir en masse, partager cette annonce avec vos potes, et vous préparer à une soirée de folie à la Java !Flying Fish va vous servir une fusion de styles, du Funk à la Soul, de la Pop au Jazz, avec quelques détours par la Bossa !

La Java 105 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1669985546820984 +33618727721 heliadesprod@gmail.com https://www.facebook.com/FlyingFishMusicc https://www.facebook.com/FlyingFishMusicc https://www.helloasso.com/associations/heliades-production/evenements/flying-fish-x-la-java

Mina Levy