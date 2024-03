Fly Your Ideas Airbus Challenge 2024 Airbus Blagnac, vendredi 5 avril 2024.

Airbus est ravi d’annoncer que le concours Fly Your Ideas est de retour pour l’édition 2024 !

Fly Your Ideas est une compétition par équipe entre étudiants en dernière année et jeunes diplômés (obtention du diplôme en 2022 et 2023) du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et des Pays-Bas.

Que vous soyez passionné par l’ingénierie, la durabilité, le commerce ou la technologie, c’est votre chance d’avoir un impact réel. Faites le premier pas vers la concrétisation de vos idées et laissez votre empreinte sur l’industrie aérospatiale.

Ne manquez pas cette occasion incroyable d’acquérir une expérience pratique, de nouer des contacts avec des professionnels de l’industrie et de concourir pour des prix intéressants !

Êtes-vous prêt à relever le défi ?

Airbus 1 rond-point Bellonte Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne