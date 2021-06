Pithiviers-le-vieil Aerodrome Pithiviers-le-vieil Fly-in Stampe Aerodrome Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Fly-in Stampe Aerodrome, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pithiviers-le-vieil. Fly-in Stampe

Aerodrome , le samedi 26 juin à 09:00

L’aéro-club du Monceau organise la neuvième édition du Fly-In Stampe. Fly-in Stampe Aerodrome Chemin de Guignesoleil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil Étiquettes évènement : Autres Lieu Aerodrome Adresse Chemin de Guignesoleil, Pithiviers-le-vieil Ville Pithiviers-le-vieil lieuville Aerodrome Pithiviers-le-vieil