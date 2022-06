(F)lux de Barbara Amar, 9 novembre 2022, .

(F)lux de Barbara Amar



2022-11-09 20:00:00 – 2022-11-09

4 15 La nouvelle pièce de la chorégraphe istréenne poursuit un cycle interrogeant la relation de l’homme avec ses lieux de vies et leurs paysages, ceux du départ, de la lutte et de la fuite. Déplacer, se déplacer, le motif du déracinement s’incarne dans les corps des danseuses, dans des formes et des figures poétiques et abstraites. Barbara Amar s’appuie sur des récits d’exils, d’hier et d’aujourd’hui, qui tous relatent à quel point le départ est impératif, le déplacement périlleux et la destinée incertaine.

Avec la marche pour point de départ, (F)Lux questionne la rencontre avec l’autre, dans sa singularité inaltérable, prenant appui sur une création musicale jouée en direct et deux magnifiques danseuses toute en précision et fluidité.

