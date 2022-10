Flûtissime, flûtes de l’Yonne Avallon Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Yonne

Flûtissime, flûtes de l'Yonne

Hôtel de ville salle des Maréchaux Avallon

2023-04-30 16:00:00

salle des Maréchaux Hôtel de ville

Avallon

Yonne EUR Un ensemble réunissant des enseignants et des grands élèves ou adultes des conservatoires du département de l’Yonne.

Celle belle association de professionnels et d’amateurs de talent vous propose pour sa première saison un programme sur le thème de la danse, un univers aux styles et aux

époques variés. Venez danser avec nous !

