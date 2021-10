“Flûtes du monde” – Exposition Médiathèque Jean-Pierre Melville, 16 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 16 novembre au 4 décembre 2021 :

mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h

et samedi de 10h à 18h

et mercredi de 10h à 19h

et dimanche de 13h à 18h

gratuit

Le shakuhachi est une flûte traditionnelle japonaise en bambou à cinq trous et à embouchure en oblique. Il est pentatonique, alors que la flûte traversière classique est chromatique, et est voué aux musiques traditionnelles japonaise et chinoise. De sa taille et de son épaisseur dépend le timbre de chaque instrument, clair ou profond, souple ou vibrant.

Les shakuhachi exposés font partie de la collection personnelle de J-P-R Royer (1952-2021), flûtiste et compositeur, dont la trop grande discrétion a laissé trop peu de traces.

J-P-R Royer a utilisé ces instrument, non pour la musique traditionnelle, mais pour jouer de saisissantes improvisations de musique contemporaine à partir de ses propres compositions.

Ces shakuhachi ont été écoutés en public à plusieurs reprises, soit lors de concerts en solo, soit en musique de danse contemporaine, soit en accompagnement de récitals de poésie.

Cette exposition s’achèvera le samedi 4 décembre, jour de notre prochain Petit déjeuner musical : “La flûte, c’est pas du pipeau !”

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

14 : Olympiades (45m) 7 : Porte d’Ivry (666m) 62, 64 et 83 T3a (Porte d’Ivry)



Contact :médiathèque Jean-Pierre Melville 0153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

